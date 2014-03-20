المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تهنئ الأمهات المصريات بعيد الأم

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، إن القوات المسلحة، قادة وضباطا وصف ضباط وجنودا، تتقدم بأخلص مشاعر الحنو والإجلال والتقدير، والوفاء والعرفان، إلى صناع الحياة، وبناة الخلود، الأمهات المصريات، الصابرات المحتسبات، الباذلات الراضيات، مؤكدة أن عطاؤهن السخى الغالى هو أمانة ووصية مقدسة لن تضيع هدرا، فى أعناق وضمير الأجيال.

وأضاف المتحدث العسكرى، عبر تدوينه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذا بيان وفاء وعرفان، إلى الأم المصرية العظيمة، وإلى أمنا الكبرى مصر الخالدة.. يأتى مواكبا لعيد الأم الجليل.. لكنه ـ فى الحقيقة ـ يتجاوز المناسبة الطيبة، فالبذل السخى النبيل للأم المصرية، وعطاء الحياة الخالد للأم الكبرى مصر، على مدار أيام التاريخ العريق والمعاصر جعل ويجعل من كل يوم عيد وفاء وعرفان صادق لهما".

وأكد المتحدث العسكرى، أن شعبنا العظيم يمضى، بطلائعه الوفية الباسلة من أبناء القوات المسلحة، وقوات الشرطة، بجسارة وإيمان، وصمود وإصرار، وكفاءة واقتدار، فى مواجهة عصابات الإرهاب والظلام وسفك الدماء والتخريب، أعداء النور والحياة.

> - وتابع: "لا يمر يوم - فى كل أنحاء وطننا العزيز - بدون أن تقدم الأم المصرية من فلذات الأكباد، وحبات القلوب والعيون، أغلى وأعز التضحيات والقرابين، شهداء أبرارا لحماية أمن أبناء الشعب الطيب الأمين، وفداء لسلامة أمنا الكبرى مصـر، ووجودها الخالد، ومقدراتها الغالية، وحقها الأصيل فى استعادة مجدها وحضارتها الشامخة، ومكانتها القوية العزيزة الكريمة الرائدة التى عرفتها الدنيا ومجدتها وتغنت بها، على مر آلاف السنين".