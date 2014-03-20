اعتماد نتيجة محفظى القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف نتيجة المرحلة النهائية لامتحانات محفظى القرآن الكريم للعمل بأجر الحصة.

وقال الشيخ أحمد عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية فى تصريحات صحفية، إن النتيجة سترسل للمناطق خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن فضيلة وكيل الأزهر قد أوصى بمراعاة احتياجات المناطق والعمل على سد العجز بها مع توزيع المتعاقدين على التفتيش حتى لا يكون هناك تكدس بتفتيش على حساب آخر، كما أوصى بمراجعة جميع ملفات المرشحين قبل التعاقد معهم والتأكد من عدم مخالفتهم شروط الإعلان.

وأكد عبد العظيم، أن من يثبت مخالفته لشروط الإعلان ستحجب نتيجته مباشرة، موضحا أن إجراءات التعاقد ستتم خلال أيام بعد إخطار المناطق بالأسماء لإعداد الأوراق المطلوبة.