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طب بيطري قنا تنظم قافلتين طبيتين وندوات توعية صحية

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طب بيطري قنا تنظم قافلتين طبيتين وندوات توعية صحية طب بيطري قنا تنظم قافلتين طبيتين وندوات توعية صحية

محافظة قنا

قالت الدكتورة جيهان رجب وكيل كلية الطب البيطرى لقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إن الاسبوع البيئي بجامعة جنوب الوادي سيشهد العديد من الانشطة والخدمات لأبناء المحافظة على رأسها قافلتين طبيتين (بيطرية) لقريتى دندرة والبراهمة يوم 24، 25 مارس الجارى، وذلك ضمن سلسة من القوافل الطبية بمحافظات الجنوب للتوعية البيطرية والعلاج  .

و أضافت انه ستعقد ندوة عن التلوث البيئى وعلاقته بصحة الانسان يوم 26 من الشهر ، وأخرى عن الانفلونزا الموسمية بالتعاون مع مديرية الزراعة بقنا يوم 23 من الشهر الحالى، وثالثة عن فساد الأغذية صحيا، مؤكدة إن كل هذه الانشطة ضمن فاعليات الاسبوع البيئى الذى ستبدا فاعلياته يوم السبت القادم تحت رعاية الدكتور عباس منصور والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع .

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