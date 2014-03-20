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مجد القاسم والعيسوي يشاركان فى حفل المياة والسياحة بالغردقة

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مجد القاسم والعيسوي يشاركان فى حفل المياة والسياحة بالغردقة مجد القاسم والعيسوي يشاركان فى حفل المياة والسياحة بالغردقة

تحتفل شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر باليوم العالمى للمياة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بعد غداً السبت بالممشى السياحى، تحت شعار المياة والسياحة الحياة والمستقبل.

ويحيى الحفل المطرب السورى مجد القاسم والمطربة مروى وأحمد العيسوى، كما يشارك الحفل الفنانة ايناس عز الدين .

وأكد المهندس ناجح محمد احمد رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر، ان الاحتفال يشمل تقديم العديد من الفقرات الفنية والثقافية والترفيهية و فقرات خاصة بالأطفال وطلاب المدارس وذلك بمشاركة العديد من الفنانين للتوعية بدور المياة ومدى أهميتها .

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