مياة الشرب ببني سويف: قطع المياه لعدة ساعات لمواجهة انخفاض الكميات

قال المهندس محمود طه ، رئيس شركة مياة الشرب ببني سويف إن السيول التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي سقطت أعلى الجبال بأسيوط وبعدد من محافظات الصعيد وانجرفت محملة بالأتربة والطفلة ، ما أدى لتحولها لمياه عكرة غطت مياه نهر النيل بطول المحافظة .

وأكد أن العكارة قد تسببت في اضطرار الشركة لقطع المياه لعدة ساعات في أوقات مختلفة يوميا ، وأضاف أن محطات المياه مصممة لمعالجة المياة العكرة ” حتى قيم معينة ” دون تأثير يذكر”، مؤكدا أنه في حالة زيادة العكارة تظل المحطة تعمل ، مع انخفاض كميات المياه المنتجة مع الاحتفاظ بالجودة كما هي ، الأمر الذي دعا الشركة إلى قطع المياة لعدة ساعات عن الأحياء السكنية ” حتى نتمكن من عمليات غسيل المحطات من العكارة والشوائب والتي زادت في الأيام الأخيرة لتصل إلى كل 6 ساعات بعد وصول مياة السيول ” مشيرا إلى أنه بمجرد جريان مياه النيل العكرة إلى الشمال ستنتهي المشكلة .

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، قد أصدرت بيانا لطمأنة مواطني المحافظة قالت فيه ” نظرا لقدوم السيول بمياه نهر النيل عبر مصادره بمحافظة بني سويف مثل بحر يوسف وترعة الإبراهيمية والترعة الجيزاوية ، والتي حملت معها كميات كبيرة من الرمال والطفلة نتيجة سقوطها على الجبال ، وكان لها تأثير على زيادة نسبة العكارة ، تؤكد الشركة والجهات الرقابية بأن جميع محطات المياه العاملة بالمحافظة قادرة على التعامل مع هذه العوارض ولديها القدرة على إنتاج مياه بالجودة المطلوبة والمعايير الصحيحة وبأفضل صورة ولكن بكميات أقل والتي ظهر تأثيرها على الأدوار العليا ، وسوف تعاود الأنهار الفرعية والترع إلى شكلها الطبيعي ، خلال يومين على أقصى تقدير ” حسب نص البيان الصادر عن الشركة .