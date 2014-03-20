الحبس 14 سنة وغرامة 90 ألف لـ 17 طالباً إخوانياً حاولو إقتحام مشخية الأزهر

قضت محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار طلال رضوان وحضور أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لينابات غرب القاهرة بحبس 17 طالباً 14 سنة وغرامة 90 ألف جنيه لاتهامهم بالتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة، خاصة والتعدى على أفراد أمن وموظفى مشيخة الأزهر.

كان المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قد أمر بحبس 17 متهماً من المقبوض عليهم فى أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة، خاصة والتعدى على أفراد أمن وموظفى مشيخة الأزهر.

وكانت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار حاتم البنا، باشرت التحقيق مع الـ17 المقبوض عليهم فى واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والتعدى على موظفيه، وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب.

وقد أنكر جميع المتهمين جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يطالبون بحقهم بشكل سلمى، وأن هناك بعض العناصر المشاغبة التى اندست بينهم وقامت بأعمال شغب، وأن لهم مطالب مشروعة.

كان اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط مبنى مشيخة الأزهر، بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى، مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة، ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى، محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق معهم، والتى أمرت بما سبق.