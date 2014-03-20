القبض على طالب أزهرى ببنى سويف بحوزته أقنعه ومنشورات ضد الشرطة والجيش ‎

ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف القبض على الطالب محمد عبد العظيم قاسم 16سنه طالب بالثانوي الأزهرى ومقيم قرية بنى هارون مركز بنى سويف وبحوزته منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وتشيرتات تحمل علامة رابعة وأقنعه أثناء قيامة بتوزيعها ومشاركته فى مسيرة إخوانية.

كانت أجهزة الأمن ببنى سويف قد اشتبهت فى أحد الأشخاص يقف بجوار سور مبنى إدارة النجدة وبتوقيفه وتفتيشه عثر بحوزته على منشورات ضد الشرطة والجيش تحت مسمى “السلطة بلطجية.. والشرطة بلطجية”.

وعثر بحوزته على لافتات تطالب بالقصاص لشهداء رابعة وحق الشهيد، كما عثر بحوزته على أقنعه بلاستيكيه وتشيرتات عليها علامة رابعة ..

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر الازم وتولت النيابة العامة التحقيق.