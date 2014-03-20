القبض على طالب أزهري بحوزته منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة ‎ببنى سويف

ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف القبض على الطالب محمد عبد العظيم قاسم 16سنة طالب بالثانوي الأزهرى ومقيم قرية بنى هارون مركز بنى سويف وبحوزته منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة وتشيرتات تحمل علامة رابعة الإرهابية ومشاركته فى مسيرة إخوانية.

كانت أجهزة الأمن ببنى سويف قد اشتبهت فى أحد الأشخاص يقف بجوار سور مبنى ادارة النجدة وبتوقيفه وتفتيشه عثر بحوزته على منشورات ضد الشرطة والجيش تحت مسمى” السلطة بلطجية..والشرطة بلطجية”.

وعثر بحوزته على لافتات تطالب بالقصاص لشهداء رابعة وحق الشهيد، بالإضافة إلى أقنعة بلاستيكية وتشيرتات عليها علامة رابعة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .