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بوتراجينيو: لم يحالفني الحظ في إحراز أفضل أهدافي أمام برشلونة

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بوتراجينيو: لم يحالفني الحظ في إحراز أفضل أهدافي أمام برشلونة بوتراجينيو: لم يحالفني الحظ في إحراز أفضل أهدافي أمام برشلونة

مدريد، (إفي): أعرب إيمليو بوتراجينيو لاعب ريال مدريد السابق ورئيس العلاقات المؤسسية الحالي للنادي، عن حزنه لعدم أحراز أفضل الأهداف في مسيرته أمام برشلونة لكي يتذكره دائما.

وأوضح بوتراجينيو في تصريحات صحفية اليوم قائلا "أمام برشلونة لم أحرز هدفا، أستطيع أن أقول أنه الأروع في مسيرتي، وأنني سأتذكره باقي عمري".

وكان المهاجم السابق قد أحرز هدفا في أولى مبارياته في الكلاسيكو مع الريال، إلا أن هدفه لم يمنع وقتها الخسارة أمام الفريق الكتالوني 3-2.

وأكد مدير العلاقات المؤسسية أنه يكن الاحترام لبرشلونة وجماهيره، التي دائما ما تعامله باحترام ولطف.

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