أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيكابالا قد يشارك لأول مرة أمام مارتيمو

Google+ Print
شيكابالا قد يشارك لأول مرة أمام مارتيمو شيكابالا قد يشارك لأول مرة أمام مارتيمو

اقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المشاركة مع سبورتنج لشبونة في الدوري أمام مارتيمو يوم السبت المقبل.

وقال ليوناردو يارديم المدير الفني لسبورتنج في تصريحات نقلتها صحيفة (أبولا) البرتغالية إن شيكابالا قد يظهر لأول مرة هذا الأسبوع.

وصرح يارديم أن أندري مارتينيز لاعب الفريق سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة مما يفتح الباب أمام الاستعانة بشيكابالا.

وانضم لاعب الزمالك السابق إلى سبورتنج في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن ويشارك مع الفريق الرديف لتأهيله عقب العودة من الإصابة.

وأضاف يارديم "الأمور ستحسم يوم الجمعة سنرى إذا كان لائقا لخوض المباراة أم لا".

ويحتل سبورتنج المركز الثاني في الدوري بفارق سبع نقاط عن بنفيكا المتصدر قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع