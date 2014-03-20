شيكابالا قد يشارك لأول مرة أمام مارتيمو

اقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المشاركة مع سبورتنج لشبونة في الدوري أمام مارتيمو يوم السبت المقبل.

وقال ليوناردو يارديم المدير الفني لسبورتنج في تصريحات نقلتها صحيفة (أبولا) البرتغالية إن شيكابالا قد يظهر لأول مرة هذا الأسبوع.

وصرح يارديم أن أندري مارتينيز لاعب الفريق سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة مما يفتح الباب أمام الاستعانة بشيكابالا.

وانضم لاعب الزمالك السابق إلى سبورتنج في فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن ويشارك مع الفريق الرديف لتأهيله عقب العودة من الإصابة.

وأضاف يارديم "الأمور ستحسم يوم الجمعة سنرى إذا كان لائقا لخوض المباراة أم لا".

ويحتل سبورتنج المركز الثاني في الدوري بفارق سبع نقاط عن بنفيكا المتصدر قبل سبع جولات من نهاية المسابقة.