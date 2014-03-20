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بالفيديو.. سلفي ينتج فيلما بلقطات حقيقية يحذر من خطر الشيعة

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بالفيديو.. سلفي ينتج فيلما بلقطات حقيقية يحذر من خطر الشيعة بالفيديو.. سلفي ينتج فيلما بلقطات حقيقية يحذر من خطر الشيعة

الشيخ ناصر رضوان

أطلق ائتلاف أحفاد الصحابة الصحابة وآل البيت فيلما تسجيليا لمدة 20 دقيقة علي موقع مقاطع الفيديو ” يوتيوب” تحت اسم “لمحة عن دين الشيعة” .

وقال الشيخ ناصر رضوان مؤسس الائتلاف والذي جمع مادة الفيلم أن الفيلم  بمثابة صرخة نذير و تحذير ليس لمصر فحسب بل و لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم من الدين الشيعي الذي لا يمت بصلة إلى دين الإسلام .

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن مقاطع الفيديو التي يتضمنها الفيلم مقاطع حقيقية لممارساتهم و طقوسهم التي أخذوها من اليهود ومن الفرس المجوس ويبين حقدهم على الصحابة و أمهات المؤمنين رضي الله عنهم .

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