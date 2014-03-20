بالفيديو.. سلفي ينتج فيلما بلقطات حقيقية يحذر من خطر الشيعة

أطلق ائتلاف أحفاد الصحابة الصحابة وآل البيت فيلما تسجيليا لمدة 20 دقيقة علي موقع مقاطع الفيديو ” يوتيوب” تحت اسم “لمحة عن دين الشيعة” .

وقال الشيخ ناصر رضوان مؤسس الائتلاف والذي جمع مادة الفيلم أن الفيلم بمثابة صرخة نذير و تحذير ليس لمصر فحسب بل و لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم من الدين الشيعي الذي لا يمت بصلة إلى دين الإسلام .

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن مقاطع الفيديو التي يتضمنها الفيلم مقاطع فيديو حقيقية لممارساتهم و طقوسهم التي أخذوها من اليهود ومن الفرس المجوس ويبين حقدهم على الصحابة و أمهات المؤمنين رضي الله عنهم .

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