"اليوم السابع": أسرار سقوط "كيمو" الرجل الأخطر فى "بيت المقدس"

تحت عنوان "أسرار سقوط كيمو الرجل الأخطر فى بيت المقدس" تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد، كواليس العملية الأخيرة التى نفذتها القوات المسلحة فى القليوبية، والتى سقط فيها شهيدان من القوات المسلحة. كما تقرأ فى "اليوم السابع" آخر تطورات قضية النجم أحمد عز والفنانة زينة، وما أكدته شقيقتها فى أقوالها أمام جهات التحقيق، عن مطالبة عز لشقيقتها بإجراء عملية إجهاض وغير ذلك من التفاصيل.

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