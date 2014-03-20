"الصيادلة" تخاطب "الصحة" لمنع التعسف ضد أعضائها بمستشفى الضبعة المركزى

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابًا، اليوم، للدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، طالبته فيه بالتدخل لمنع التعسف ضد الصيادلة المضربين فى مستشفى الضبعة المركزى بمرسى مطروح، ورفع الجزاءات عنهم.

وأكدت النقابة فى خطابها، أن صيادلة مستشفى الضبعة المركزى، يتعرضون لتعسف شديد من قبل إدارة المستشفى وصل إلى الجزاءات المباشرة والنقل، لقيامهم بإضراب التزامًا بقرارات الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر.

من جانبه، طالب الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، والمتحدث باسم لجنة الإضراب وزارة الصحة بفتح تحقيق فورى مع إدارة المستشفى والتحفظ على دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر صرف الوجبات، وذلك لمطابقة توقيعات العاملين بالمستشفى مع ما هو موجود فعليًا فى دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر صرف الوجبات.