محافظ الشرقية يطالب مستثمرى العاشرمن رمضان بدعم مدينة الزقازيق الجديدة

طالب محافظ الشرقية المستثمرين فى مدينة العاشر من رمضان بضرورة المساهمة فى دعم مدينة الزقازيق الجديدة بإعتبارها إمتداد طبيعى للعاشر ، بالإضافة إلى إنشاء جامعة تكنولوجية تكون خادمة لمصانع العاشر بأرض مدينة المعرفة والتى تقدر مساحتها 1900 فدان وذلك لخدمة المدينة .

وأشار إلى ضرورة إعداد وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل فى محور قناة السويس الذى سوف يحقق نقلة حضارية ويحتاج إلى عمالة مهرة ينبغى للشراقوه أن يكون لهم نصيب الأسد من خلال تدريب وتأهيل الشباب للإلتحاق بالوظائف الفنية المتاحة خلال الخمس سنوات القادمة .

> وأكد على دعمه الكامل لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأشاد المحافظ بصدور المرسوم بقانون لعودة العمل بقانون 59 المنظم للعمل بالمدن الجديدة ، كما يتم حاليا تغيير اللائحة العقارية للمدينة وأوصى المحافظ بمراعاة إحتياجات المستثمرين وقاطنى المدينة عند تعديل اللائحه.

وأجمع المستثمرين على ضرورة وضع آلية للإستثمار بالمدينة حتى يحقق المؤتمر الأول للإستثمار بالشرقية أهدافه ، ورد محافظ الشرقية بأنه سيتم إعداد كتيب حول فرص الإستثمار المتاحة بالمحافظة مشيراً إلى أن الدولة والحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمحافظة وجهاز مدينة العاشر لديهم إستعداد كامل لتذليل كافة العقبات والمعوقات والصعاب لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بإعتبارة هو التحدى الحقيقى التى تواجه مصر الآن زيادة معدلات البطالة .