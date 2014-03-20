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الحكومة‬ تدرس إخضاع الشركات لضريبة الـ 5% الإضافية المؤقتة

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الحكومة‬ تدرس إخضاع الشركات لضريبة الـ 5% الإضافية المؤقتة الحكومة‬ تدرس إخضاع الشركات لضريبة الـ 5% الإضافية المؤقتة

 

إبراهيم محلب

قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ” تجري دراسة حالياً لتوسيع قاعدة الخضوع لضريبة الـ 5% المؤقتة التي تعتزم الحكومة فرضها على من يتعدى دخله عن مليون جنيه (143.6 ألف دولار)، لتشمل الشركات إلى جانب الأفراد، بجانب فرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، عن دراستها فرض ضريبة لمدة 3 سنوات بواقع 5% على دخول الأفراد.

وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الثاني للضرائب بالتعاون مع شركة ” ايه فاينانس”( e-finance)، أن ” الدراسات التي تجري حاليا حول فرض الضريبة الاضافية بواقع 5 % على دخول الافراد التي تتعدى المليون جنيه قد تطبق على دخول الشركات ايضا وذلك اما نقدا كغيرها من شرائح الضرائب على الدخل أو بالمساهمة بتلك النسبة في أي من المشروعات القومية التي ستضعها الحكومة في الخطة الاستثمارية”.

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