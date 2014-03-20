رئيس الأركان الإسرائيلي: وقف صواريخ غزة يتطلب احتلال القطاع بالكامل

قال رئيس الأركان الإسرائيلي بيني جانتس إن «وقف الصواريخ بشكل كامل على جنوب إسرائيل يحتاج إلى احتلال قطاع غزة كاملاً»

وأضاف «جانتس»، في كلمة له أمام طلبة مدرسة «يفنه» الثانوية جنوبي إسرائيل والتي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: «لا مناص من احتلال غزة إذا أردنا وقف الصواريخ، هذه القضية مشكلة ننشغل بها كل أسبوع».

من جانبها، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية أن تصريح «جانتس» من «التصريحات النادرة التي تحدثت عن عدم قدرة إسرائيل وقف إطلاق الصواريخ من غزة إلا عبر احتلال كامل».

ونفذ الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تمرينًا عسكريًّا شاركت فيه الطائرات في المنطقة المحاذية لقطاع غزة جنوب إسرائيل: «بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية للجنود الإسرائيليين»، بحسب الإذاعة العبرية.