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فضل شاكر يُصدر أغنية جديدة لمناسبة عيد الأم

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فضل شاكر

فضل شاكر

يبدو أن الفنان المعتزل فضل شاكر يستعد لإصدار أغنيةٍ جديدةٍ لمناسبة عيد الأم.. فقد نشر قبل قليل تغريدةٍ على حسابه الخاص على Twitter، جاء فيها: ”اللي يجري في عروقي هوَّ حُبِّك ولا دمي.. يا دفا روحي يا أمي”. وأرفقها بعبارة: “إنتظرونا قريباً جداً”.

وتأتي هذه التغريدة بعدما انتشر خبر إطلاق أغنيةٍ رومانسية جديدة بصوت فضل، من ألحان الراحل بليغ حمدي، من المقرَّر أن تطلقها شركة روتانا قريباً.. فهي تملك الحق الحصري لهذه الأغنية، التي سجَّلها فضل قبل شهرٍ على اعتزاله.

فضل شاكل تويتر

 

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