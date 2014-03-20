أسرة “ثوار لأخر مدى”: البرنامج توقف عقب رفض مراقبته من الإدارة

قال عصام سعيد، منظم الوقفة وكبير معدي برامج “ثوار لأخر مدى” بالقناة التالتة، أن هناك قرار صدر من رئيس القطاع اﻻقليمى بماسبيرو، بشأن وقف بث برنامج ثوار لأخر مدى وعلى أن يكون البرنامج مسجل ويتم مراقبته قبل اذاعته، مشيرًا أن أسرة البرنامج رفضت هذا القرار كليا .

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء أن اسرة البرنامج قامت بعمل محضر لمباحث التلفزيون برقم 17 احوال بمجلس الدولة تمهيدا ﻻتخاذ اﻻجراءات القانونية ، موضحًا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻻنسان ومركز دعم لتقنية المعلومات لتسهيل اﻻجراءات القانونية لهم .

وذكر سعيد، ان برنامج ثوار ﻻخر مدى بالقناة الثالثة تم وقف بثه مسجل بعد ان كان يبث مباشرا منذ سنة 2011، مشيرا ان البرنامج يناقش مطالب واهداف وبرامج الثوار على لسان الثوار بانفسهم .

(المراسل: ابرهيم عيد)