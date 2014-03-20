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عوض: غاضب من ميدو .. وفضلت الزمالك عن الأهلي

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عوض: غاضب من ميدو .. وفضلت الزمالك عن الأهلي عوض: غاضب من ميدو .. وفضلت الزمالك عن الأهلي

أنفجر إسلام عوض لاعب وسط إنبي السابق والزمالك الحالي، في حواره مع FilGoal.com ليهاجم الزمالك ومسؤوليه بل وجماهيره.

ويبدو أن شعور عوض بأن أيامه داخل البيت الأبيض معدودة، جعله يفصح عن حقيقة ما بداخله تجاه الزمالك، الذي انضم له منذ عامين ونصف.

واطلق عوض خمس رصاصات، يسردها FilGoal.com فيما يلي :-

- "أي تعثر للزمالك، اتحمل أنا مسؤوليته، الأن وقد خسرنا من المصري وأنا خارج القائمة، من سيحمل المسؤولية على عاتقه؟"

- "أشعر بالغضب تجاه ميدو، فرغم الهجوم الحاد علي من وسائل الإعلام المختلفة، لم يقم بأداء واجبه كمدير فني عليه حماية لاعبيه، على عكس حسام حسن الذي دافع باستماتة من قبل عن عمر جابر ومحمد إبراهيم عند تركهم لمعسكر الأوليمبي مع هاني رمزي."

- "لم انضم للزمالك من أجل الحصول على فرصة، إسلام عوض لم يأتي من السلوم، فلقد كنت أهم لاعب في إنبي ومصر كلها تعلم إنني كنت أواجه الأهلي بكل قوته بمفردي."

- "رفضت الأهلي وتخليت عن أموال إنبي من أجل الزمالك، حسام البدري نصحني بالانضمام إلى الأهلي وبالفعل حدثت مفاوضات، ولكني اشتريت الزمالك الذي باعني."

- "زهقت ولن ألعب للزمالك، عامين ونصف لم أرى فيهم يوم جيد، سأرحل وأجعل الزمالك يندم على معاملته السيئة لي."

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فيديو اليوم السابع

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