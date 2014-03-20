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ميدو يؤجل تدريب الزمالك الثاني في زامبيا

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ميدو يؤجل تدريب الزمالك الثاني في زامبيا ميدو يؤجل تدريب الزمالك الثاني في زامبيا

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد حسام ميدو تأجيل المران الثاني الذي كان مقررا عصر اليوم الخميس بالملعب الفرعي لإستاد نكانا .

وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن قرار التأجيل جاء بسبب تأكيد نادي نكانا ريد ديفلز على انشغال الملعب بتدريبات أحد الفرق وبالتالي تقرر التأجيل .

وكان الزمالك قد وصل ظهر يوم أمس الأربعاء إلى مدينة كيتوي الزامبية استعدادا لمباراة نكانا ريد ديفلز في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا حيث خاض مرانا خفيفا على حديقة فندق الإقامة في المدينة .

ومن ناحية أخرى ، تشهد مدينة كيتوي الزامبية هطول أمطار غزيرة منذ وصول البعثة إلى المدينة بالأمس .

وأكد حمادة أنور المدير الإداري للزمالك في اتصال هاتفي من زامبيا أن الأمطار تهطل بشكل غزير منذ الوصول إلى المدينة التي تبعد عن العاصمة لوساكا قرابة 400 كيلومترا ، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في المدينة بشكل عام .

ويخشى الجهاز الفني للزمالك من تأثير الهطول المستمر للأمطار على أرضية استاد نكانا الذي تقام عليه المباراة ، خاصة وأنها في الأساس أرضية سيئة للغاية

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فيديو اليوم السابع