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محافظ أُسوان : سنحول المسئولين عن الرصف للنيابة حال حدوث طفح بتهمة إهدار المال العام

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محافظ أُسوان : سنحول المسئولين عن الرصف للنيابة حال حدوث طفح بتهمة إهدار المال العام محافظ أُسوان : سنحول المسئولين عن الرصف للنيابة حال حدوث طفح بتهمة إهدار المال العام

محافظ أسوان

أكد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان علي أنه سيتم إحالة أي مسئول لجهة حكومية إلي النيابة العامة في حالة حدوث أي طفح للصرف الصحي أو كسورات لمياه الشرب أو لشبكات الكهرباء أو الاتصالات بعد الانتهاء من أعمال رصف الشوارع والطرق، وذلك بتهمة إهدار المال العام والإهمال المتعمد ، مع تحرير مخالفات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في حالة ترك ناتج التطهير للشبكات بجوانب الطرق ، مشدداً علي مسئولي المرور بضرورة تكثيف الحملات المرورية لإعادة الانضباط وسهولة الحركة في الشوارع الرئيسية وهو الذي يتواكب مع إعادة تخطيط المسارات المرورية بالشكل الذي يقضي علي الاختناقات المرورية ، وخاصة في شوارع شرق البندر وعباس فريد والحدادين وخلف المحطة.

وأوضح مصطفي يسري بأنه جاري إعادة تطوير شارع صلاح الدين وفيله والكورنيش وطريقي السادات وكسر الحجر وميدان الجيش بما يستوعب الكثافة المرورية.

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