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بالصور.. “الصورة الكاملة ” يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم..غداً

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بالصور.. “الصورة الكاملة ” يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم..غداً بالصور.. “الصورة الكاملة ” يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم..غداً

“الصورة الكاملة ” يقدم حلقة خاصة بمناسبة عيد الأم

تبث قناة أون تي فى ، غداً الجمعة، حلقة خاصة من برنامج الصورة الكاملة بمناسبة الإحتفال بعيد الأم، وذلك في تمام العاشرة مساءاً .

الحلقة صورتها الإعلامية ليليان داوود في دار المسنين التابعة لجمعية تحسين الصحة بطريق الفيوم، وتتضمن لقاءات مع إدارة الدار حول احتياجات المسنين، وأيضا لقاءات مع العديد من نزيلات الدار، وانتهى التصوير بحفل للفنان أحمد اسماعيل تضمن العديد من الأغنيات الكلاسيكية .

من جهة أخرى تستضيف ليليان داوود في حلقة السبت، المخرج محمد خان وأسرة فيلم فتاة المصنع، والمهندس إبراهيم المعلم المرشح لرئاسة النادي الأهلى.

برنامج الصورة الكاملة يبث على أون تي في من الخميس للسبت في العاشرة مساء، تقديم ليليان داوود، رئيس التحرير خالد البلشي، إخراج أحمد عوض.

 

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