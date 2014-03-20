وزير النقل اليمني يزور ميناء الإسكندرية

إستقبل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، اللواء عادل ياسين حماد ، وزير النقل اليمني ، الدكتور واعد باذيب وعددا من رؤساء الموانئ اليمنية.

من جانبة ، تفقد وزير النقل اليمني والوفد المرافق له ، محطة الركاب البحرية ، ومتحف الميناء ، وعددا من الأرصفة والساحات بميناء الإسكندرية.

وإستمع الوزير من اللواء عادل ياسين حماد ، لشرح أعمال التطوير والتحديث ، التي تتم بميناء الإسكندرية ، لجذب السفن العملاقة والإرتفاع بمعدلات تداول الشاحنات والحاويات، بإعتباره من أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.

حيث تأتي الزيارة في إطار زيادة وتعزيز التعاون بين ميناء الإسكندرية والموانئ اليمنية ، والربط الإلكتروني بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والبيانات الهامة عن السفن العملاقة ، التي تستقبلها الموانئ.

يذكر أن وزير النقل اليمني ، إلتقي مع الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، لبحث سبل تفعيل آليات التعاون المشترك بين مصر واليمن ، في مجالات الملاحة والنقل البحري والبري.

أ ش أ