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وزير النقل اليمني يزور ميناء الإسكندرية

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وزير النقل اليمني يزور ميناء الإسكندرية وزير النقل اليمني يزور ميناء الإسكندرية

إستقبل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، اللواء عادل ياسين حماد ، وزير النقل اليمني ، الدكتور واعد باذيب وعددا من رؤساء الموانئ اليمنية.

من جانبة ، تفقد وزير النقل اليمني والوفد المرافق له ، محطة الركاب البحرية ، ومتحف الميناء ، وعددا من الأرصفة والساحات بميناء الإسكندرية.

وإستمع الوزير من اللواء عادل ياسين حماد ، لشرح أعمال التطوير والتحديث ، التي تتم بميناء الإسكندرية ، لجذب السفن العملاقة والإرتفاع بمعدلات تداول الشاحنات والحاويات، بإعتباره من أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.

حيث تأتي الزيارة في إطار زيادة وتعزيز التعاون بين ميناء الإسكندرية والموانئ اليمنية ، والربط الإلكتروني بينهم وتبادل المعلومات والخبرات والبيانات الهامة عن السفن العملاقة ، التي تستقبلها الموانئ.

يذكر أن وزير النقل اليمني ، إلتقي مع الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل، لبحث سبل تفعيل آليات التعاون المشترك بين واليمن ، في مجالات الملاحة والنقل البحري والبري.

أ ش أ

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