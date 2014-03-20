جناة يزعمون وفاة شاب مسيحي مختطف أثناء احتجازه .. وأسرته : محاولات لتضليل الشرطة

طالب عادل عبد الملاك، والد الشاب المختطف كيرلس عادل 21 سنة سائق ومقيم بقرية طوه أجهزة الأمن بالمنيا بكشف غموض واقعة خطف نجله علي يد مجهولين وضبط أفراد التشكيل العصابي دون أن يتم تحرير المجني عليه حتي الآن، حيث زعم أفراد التشكيل المضبوطين أن كيرلس لقي مصرعه أثناء فترة أختطافه نتيجة لدغة ثعبان وتم إلقاء جثته بترعة البحر اليوسفي بالقرب من قرية أبو سيدهم بسمالوط ولم يتم العثور عليها، بينما تؤكد الأسرة أنه لم يموت وتواصل البحث عنه.

وقال والد المجني عليه، أن نجله كيرلس تم خطفه في يوم 4 فبراير الماضي أثناء توجهه برفقة شقيقه بيشوي إلي الطريق الصحراوي الغربي لتحميل رمال علي سياره قلاب يقودها ويعمل عليها وطلب المتهمين دفع مبلغ مليون جنيه كفدية لاطلاق سراحه وتم تخفيضها لمبلغ 200 الف جنيه وتمكن من تجميع مبلغ 120 الف وسلمها للمتهمين وأرشد عن السياره التي شاهدها عند تسليم الفديه وسجل أرقامها وتمكن الأمن ضبط السائق وبعض المتهمين الذين زعموا وفاة كيرلس نتيجة لدغة ثعبان والقاء جثته بمياه ترعة اليوسفي ولم يتم العثور علي الجثه حتي الأن رغم البحث عنها لمدة 10 ايام تقريباً.

وكان اللواء أسامه متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغاً من عادل عبد الملاك ومقيم بقرية طوه بقيام مجهولين بخطف نجله كيرلس 21 سنه ويعمل سائق علي قلاب رمال وذلك أثناء توجهه وبرفقته شقيقه بيشوي 18 سنه إلي الطريق الصحراوي الغربي لتحميل الرمال وتلقيه إتصال هاتفي من الجناه يتضمن طلب دفع مبلغ مليون جنيه كفديه لإطلاق سراحه.