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بالفيديو.. برهامي: الرسول كان قائدا للجيش .. فلماذا لايحكم السيسي

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بالفيديو.. برهامي: الرسول كان قائدا للجيش .. فلماذا لايحكم السيسي بالفيديو.. برهامي: الرسول كان قائدا للجيش .. فلماذا لايحكم السيسي

قال الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إنه يرفض انتقادات الشيخ يوسف القرضاوي تجاه الجيش المصري، لافتا إلي أنه نفس الجيش الذي كان موجودا أيام الرئيس مرسي.

وأضاف برهامي خلال برنامج القاهرة اليوم مع الاعلامي عمرو أديب علي قناة “اليوم” أن ممثلي الجيش  والشرطة من أكثر من دافعوا عن مادة الشريعة في الدستور، مؤكدا أن الجيش عمود الدولة والدعوة السلفية عمود المجتمع.

وأكد أن فرصة المشير للفوز بمنصب رئيس الجمهورية كبيرة جدا بالمقارنة بحمدين صباحي.

وتساءل برهامي: الرسول صلي الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب وكثير من الصحابة كانوا قادة للجيوش ويحكمون الدولة الاسلامية .. فلماذا لايحكم السيسي؟.

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