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محافظ أسيوط يفتتح معرض الرواد للفنانين التشكيلين على هامش الاحتفال بعيد الأم

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محافظ أسيوط يفتتح معرض الرواد للفنانين التشكيلين على هامش الاحتفال بعيد الأم محافظ أسيوط يفتتح معرض الرواد للفنانين التشكيلين على هامش الاحتفال بعيد الأم

افتتح اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وعبد العال زهران مدير عام الثقافة بالمحافظة معرض الرواد للفنانيين التشكيليين بقصر ثقافة أسيوط على هامش الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية.

ويشمل المعرض أعمال بعض الفنانيين التشكيليين من أبناء المحافظة والتي نالت الجوائز المختلفة فى المسابقات الفنية على مستوى الجمهورية .

وطالب المحافظ بتكرار تنظيم تلك المعارض بصفة شهرية لتعرض كل اعمال الفنانيين والمبدعين من أبناء المحافظة، واعداً تقديم كافة الدعم المادى والمعنوى لهم لاقامة وتنظيم تلك المعارض بمختلف محافظات الجمهورية وخارج بالاضافة إلى اقامة قاعة مفتوحة بمدينة أسيوط لعرض أعمال الفنانيين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على الابداع والمشاركة فى المسابقات المحلية والعالمية .

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