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شيروود يؤكد استمراره مدربا لتوتنام الموسم المقبل

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شيروود يؤكد استمراره مدربا لتوتنام الموسم المقبل شيروود يؤكد استمراره مدربا لتوتنام الموسم المقبل

أ ش أ - أعلن تيم شيروود مدرب نادى توتنام الانجليزي أنه يتوقع تماما أن يظل مدربا للسبيرز في الموسم المقبل.

وكان توتنهام قد تعرض إلى ثلاث هزائم متتالية مؤخرا ، كما انه سيواجه اختبارا صعبا اليوم "الخميس" في لشبونة أمام نادى بنفيكا البرتغالي في إطار مباريات الدوري الأوروبى بعد ان تعرض للهزيمة 3-1 في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعبه.

وتصاعدت حدة الضغوط بصورة أكبر على شيروود في الفترة الأخيرة بعد أن صرح مؤخرا لويس فان جال مدرب منتخب هولندا، والذي تشير التكهنات الى انه سيكون هو المدرب القادم للهوتسبيرز، بأنه يرغب بعد انتهاء عقده مع الوطني فى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك، أكد شيروود انه لا يعبأ بكل هذه التكهنات، وقال " ان الناس يسألوننى دائما عن فان جال وامكانية قدومه إلى توتنام ، حيث اجيب على أسئلتهم بأنه مدرب ذو سجل جيد وانه قادر على إضافة بصمته على الفرق التى يتولى تدريبها."

وأتم "ومع ذلك، فأنا ارى اننى سأكون موجودا هنا العام المقبل بل اننى بدأت بالفعل فى وضع خططي للموسم الجديد ".

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