مويس يؤكد أن إصابة فان بيرسي ليست خطيرة

أكد الإسكتلندي ديفيد مويس المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن إصابة الهولندى روبن فان بيرسي التى تعرض لها أمام أوليمبياكوس اليوناني فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا ليست خطيرة.

وأوضح مويس لـ"سكاى سبورتس"، أن فان بيرسى تعرض لضربة قوية خلف الركبة، مشيرا إلى أنها ليست خطيرة.

وكان فان بيرسي، قد أحرز هاتريك، قاد به فريقه للفوز على أوليمبياكوس والتأهل إلى الدور ربع النهائى من دوري الأبطال، وأصيب قبل نهاية اللقاء بلحظات وخرج من الملعب محمولا بواسطة رجال الإسعاف.

مانشستر يونايتد تأهل لدور الثمانية على حساب أولمبياكوس اليونانى بعد تحقيق الفوز 3-2 بنتيجة المباراتين.