بنزيمة يشارك في تدريبات ريال مدريد استعدادا للكلاسيكو

إفي - شارك الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الخميس، ما قد يمكنه من العودة للتشكيل الأساسي أمام برشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي قد تعرض لإصابة في الفخذ، بعد تدخل غير مقصود لزميله، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الريال، خلال مباراة مالاجا في الجولة الثامنة والعشرين من الليجا.

وبسبب هذه الإصابة غاب بنزيمة عن مباراة شالكه الألماني أول أمس الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لواحد.

وبالإضافة إلى بنزيمة، عاد لتدريبات اليوم أيضا المدافع البرتغالي بيبي ليكون مستعدا للكلاسيكو.

وشارك في التدريبات اللاعبون الذي خاضوا مباراة شالكه باستثناء كريستيانو رونالدو، الذي تدرب في صالة الألعاب الرياضية ومعه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وغاب عن التدريبات المهاجم الشاب خيسي رودريجيز الذي خضع صباح اليوم لجراحة في "الرباط الصليبي الداخلي والغضروف الجانبي" للركبة اليمنى بمدينة أوجسبورج الألمانية على يد الجراح أولريش بوينيش.

كما لا يزال الظهير الأيمن ألبارو أربيلوا ولاعب الوسط سامي خضيرة يتعافيان من إصاباتيهما.