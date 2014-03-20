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توتي يتمنى انضمام دروجبا إلى روما

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توتي يتمنى انضمام دروجبا إلى روما توتي يتمنى انضمام دروجبا إلى روما

أعرب القائد التاريخي لنادي روما، فرانشيسكو توتي عن رغبته فى ان ينضم الفيل الايفواري ديديه دروجبا لنادى العاصمة الايطالية.

وقال الملك توتي في حديث مع مجلة "ال رومانيستا" الخاصة بنادى روما أنه يأمل فى ان يرى دروجبا يلعب بقميص نادى ايه سى روما .

واضاف ردا على سؤال عما ينقص نادى روما لمنافسة نادى يوفينتوس انه وجود ثلاثة لاعبين كبار بواقع لاعب فى كل خط معربا عن امله فى انضمام دروجبا خاصة وانه اقل منه سنا وانه بوجود مثل هذا اللاعب يمكن للفريق ان يقق مزيد من الانتصارات.

ومع ذلك اعترف توتى بأن الامر ليس فى يده وان التعاقد مع اللاعبين ليست مهمته.

يذكر ان دروجبا لاعب نادى جالاتاسراي وتشيلسى السابق ثارت اقاويل حول انضمامه لعديد من الاندية فى مقدمتها ميلان الايطالى غير ان اللاعب نفسه يحجم حتى الآن عن الكشف عن خطوته المقبلة سواء بالبقاء فى ناديه التركى او الرحيل فى نهاية الموسم.

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