نقابة الممثلين: لن نرد على زوجة سعيد صالح حفاظاَ على مكانته

أعرب محمد أبو دواود سكرتير عام نقابة الممثلين عن استيائه من التصريحات التي أدلت بها شيماء فرغلي زوجة الفنان سعيد صالح لـ "سيدتي نت"، وأكد في تصريحات خاصة أن النقابة لن ترد على كلام شيماء حفاظاً على مكانة الفنان القدير.

وأضاف أبو داوود قائلاً إنّ نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور عندما علم بالحريق الذي شب في منزل سعيد صالح، طلب منه على الفور التوجّه إليه، علماً أن عبد الغفور كان خارج مصر يوم وقوع الحريق.

وأكد أبو داوود أنّه توجّه بعد الاتصال على الفور إلى منزل الفنان، وظل هناك حتى الساعة الواحدة ونصف ليلاً وكان معه الفنان سامح الصريطي، والدكتور سامي نوار ثم بقيا على اتصال دائم بسعيد وزوجته شيماء، وأضاف قائلاً "لا أعلم لماذا قالت ما قالته لكني لن أرد على مثل هذه التصريحات حفاظاً على مكانة هذا الرجل وتاريخه الفني الكبير، ونحن نتمنّى له الصحة خاصة وأنه مريض للغاية".



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