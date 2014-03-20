هل إنفصلت هالي بيري عن زوجها؟

يبدو أن الإشاعات حول التوتر في علاقة الممثلة Halle Berry وزوجها الممثل الفرنسي Olivier Martinez لم تكن من نسج الخيال، فقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة وهي تملأ سيارتها بالوقود في لوس أنجلوس دون أن تكون مرتدية خاتم الزواج.

Halle التي حاولت إخفاء وجهها عن المصورين، لم تستطع إخفاء يدها اليسرى التي كانت خالية من محبس زواجها.

واللافت أن Halle و Olivier لم يخرجا سوياً في الأماكن العامة منذ شهر ديسمبر الماضي.

وكانت الكثير من الإشاعات أفادت أن التوتر يسود علاقة الثنائي اللذين لم يمضِ على زواجهما الا 8 أشهر فقط.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام أمريكية أن أي أمر صغير ممكن أن يحدث بينهما يتسبب بمشكلات كبيرة في علاقتهما.

فـ Olivier، البالغ من العمر 48 عاماً، منزعج من تغيب Halle الكبير بحجة العمل، إضافة إلى سعيها الدائم لخسارة الوزن، ما يجعلها لا تقضي الوقت الكافي مع طفلهما .

أما Halle، البالغة من العمر 47 عاماً، فقد تعبت من أن يمليها Olivier دائماً بما عليها أن تقوم به طوال الوقت.

يذكر أن Halle Berry و Olivier Martinez لديهما طفل يبلغ من العمر 5 أشهر ويدعى Maceo .

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