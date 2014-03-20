برلمان "وافدى الأزهر" يطالب المسئولين بتذليل صعوبات الإقامة بالقاهرة

عقد برلمان الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر الذى ترعاه الرابطة العالمية لخريجى الأزهر جلسته الثانية، بالقاعة الكبرى بمدينة البعوث الإسلامية.

وبحث البرلمان خلال جلسته المشكلات التى تواجه الطلاب الوافدين، منها: تأخر الموافقات الأمنية للطلاب الجدد، وترجمة شهادات التخرج.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان خلال كلمته، التى ألقاها نيابة عنه نائبه الأول، أن البرلمان هدفه فى المقام الأول خدمة الطالب الوافد والعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تواجهه.

وعرض بعض المشاكل التى واجهت الطلبة الوافدين، والتى تم حل بعض منها والبعض الآخر جارٍ العمل على حلها، ومنها: تأخر الموافقات الأمنية الخاصة بالطلاب الوافدين الجدد، مما يسبب تأخر الطالب فى الالتحاق بالعام الدراسى الجديد، والازدحام المستمر بمكتب جوازات البعوث للحصول على الإقامة للطلاب الوافدين، مما يصعب على الطالب فى الحصول على الإقامة، وترجمة الشهادات التخريج من جامعة الأزهر للغة الإنجليزية والفرنسية، وكذا كتابة الشهادة بالحاسب الآلى بدلاً من خط اليد.

وقدم أمين عام البرلمان الطالب كيتا إبراهيم، تقريراً مفصلاً عن الفترة منذ تشكيل المكتب التنفيذى الجديد منذ تشكيله وحتى الآن، والتى تضمنت الانجازات التى قام بها البرلمان فى خدمة الطلاب الوافدين، ومن أبرزها تنظيم دورات فى التنمية البشرية، وتنظيم حفل تكريم الخريجين المتفوقين للطلاب الوافدين، وانتخاب ممثلى البرلمان بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن استمرار تنظيم مسابقات ثقافية للطلاب الوافدين.

وحضر الجلسة كلاً من النائب الأول لرئيس البرلمان سيد حسن من دولة بنجلاديش، والنائب الثانى لرئيس البرلمان محمد سالم من دولة جامبيا، والطالب أمين عام البرلمان كيتا إبراهيم من دولة غينيا، وأحمد زكريا مدير إدارة الوافدين بالرابطة، فضلاً عن رؤساء الاتحادات الفرعية والإقليمية، وكذا عدد 100 طالب وطالبة من أعضاء البرلمان.