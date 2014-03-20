السكة الحديد: تشغل 12 قطارا قبلى وبحرى ابتداء من السبت

أكد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم تشغيل 12 قطارا جديدا على خطوط الوجهين القبلى والبحرى ابتداء من بعد غد السبت، تشمل 10 قطارات مميزة واثنين مكيفين، وذلك ضمن خطة الهيئة لزيادة طاقة قطاراتها العاملة تدريجيا.

وتشمل مواعيد القطارات الجديدة القطار رقم 911 يتحرك من القاهرة 10 صباحا ويصل الإسكندرية 12.50 ظهرا، ورقم 914 يتحرك من الإسكندرية 1 ظهرا ويصل القاهرة 4.15، ورقم 15 يتحرك من القاهرة 12.45 ظهرا ويصل الإسكندرية 4.10.

كما يتحرك القطار رقم 158 من الإسكندرية 7.15 صباحا ويصل الأقصر 10 مساءً، ورقم 157 يتحرك من الأقصر 7.30 صباحا ويصل الإسكندرية 10.30 مساءً، ورقم 18 يتحرك من الإسكندرية 12.30 ظهرا ويصل القاهرة 4 عصرا، ورقم 669 يتحرك من القاهرة 7.10 صباحا ويصل إيتاى البارود 9.40.

كما تتضمن القطارات الجديدة قطار رقم 682 يتحرك من إيتاى البارود 2.05 ظهرا ويصل القاهرة 5.25، و963 يتحرك من القاهرة 22.00 ويصل الإسماعيلية 1 صباحا، و954 يتحرك من الإسماعيلية 12.45 ويصل القاهرة 3.40، وقطار رقم 325 يتحرك من القاهرة 3 ويصل شبين القناطر4.10، ورقم 328 يتحرك من شبين القناطر 5.55 ويصل القاهرة 7.05.