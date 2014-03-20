بالصور.. جامعة حلوان تنظم "اليوم الثقافى الصينى"

نظم مركز البحوث والدراسات الصينية برئاسة الدكتور ياسر جاد الله مدير المركز بجامعة حلوان، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة، "اليوم الثقافى الصينى"، بجامعة حلوان، وذلك بمقر كلية التجارة بالزمالك، لتوعية طلاب الجامعة بالمجتمع الصينى وثقافته المختلفة ونظم التعليم به والتجربة الصينية ومدى التقدم الذى وصلت إليه الصين.

وافتتح اللقاء الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، معرباً عن سعادته بهذا اليوم الثقافى بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بمصر والمركز الثقافى الصينى بالقاهرة، كنوع من التفاعل والمزج بين الحضارة المصرية والصينية لاسيما فى الجانب الثقافى والاجتماعى، وأهمية التعرف على التجربة الصينية، وكيفية وصولها لهذه المكانة وسط دول العالم، والتعرف على الآليات التى اتبعتها فى هذا الصدد ومواجهة التحديات، مبدياً سعادته بتوقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع أحد المعاهد الصينية لانتداب أعضاء هيئة تدريس صينيين لتعليم طلاب جامعة حلوان اللغة الصينية من أهلها، ليستطيعوا المنافسة فى سوق العمل.

وتحدث سونج ايقيوه، السفير الصينى، فى بيان إعلامى من الجامعة اليوم، الخميس، عن خصائص الثقافة الصينية، واستعرض تاريخ التبادل ونتائج التعاون بين مصر والصين، كما أعرب عن تطلعه إلى تحقيق أحلام التنمية المشتركة بين الطرفين، ودفع التبادل الثقافى بين البلدين بشكل جيد، شاكراً جامعة حلوان على مساهماتها فى تعزيز سبل التعاون والتبادل الفكرى والثقافى بين البلدين.

وأكد الدكتور ماجد نجم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هناك أهمية خاصة للتعاون بين البلدين، والذى استمر من أكثر من ألفى عام من خلال التجارة فى الحضارات القديمة، فضلاً عن تقارب التوجهات بين البلدين، وهو ما ساهم فى تهيئة الظروف، لإقامة العلاقات بين البلدين وتنميتها وخاصةً فى الأعوام الأخيرة.

ومن جانبها، تناولت تشين دون يون المستشار الثقافى بالسفارة الصينى، المجتمع الصينى وثقافته من منظور مقارن مع المجتمع المصرى، واستعرض السفير عبد الوهاب الساكت، سفير الجامعة العربية ببكين سابقاً العلاقات المصرية الصينية التاريخية والحالى، حيث إنه فى ختام اليوم نظم مركز البحوث والدراسات الصينية معرضا للكتب والدوريات الصينية.