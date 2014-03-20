23 مارس.. اليوم العالمى للأرصاد الجوية.. و21 بداية فصل الربيع فى مصر

تحتفل كل مرافق الأرصاد الجوية على مستوى العالم باليوم العالمى للأرصاد الجوية، والذى يتم الاحتفال به يوم 23 من مارس الحالى من كل عام, وتم اختيار هذا اليوم للاحتفال به إحياء لذكرى بدء سريان الاتفاقية التى أنشأت بموجبها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ( WMO ) فى عام 1950.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " الطقس والمناخ، والشراكة مع الشباب", حيث سيعيش معظم شباب اليوم فى النصف الثانى من هذا القرن، وسيكون من قدرهم مواجهة التأثيرات المتزايدة للاحترار العالمى والتغيير المناخى، ومن المهم تشجيعهم على الاستفادة من تعاظم القدرات الحالية على فهم الطقس والمناخ من أجل مستقبل أفضل.

ويبدأ فصل الربيع جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم 21 مارس من كل عام والذى يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة وبصفه عامة فى الأحوال الجوية معظم أيامه، إلا أنه يتخلله بعض الموجات الخماسينية والتى تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة والشديدة والتى تحدث ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتى غالبا تصل لحد العاصفة يعقبه سريعا انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مصحوبا بسقوط الأمطار والجدير بالذكر أن عدد تكرار مثل هذه الموجات الخماسينية من 6 إلى 8 مرات خلال هذا الفصل.

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