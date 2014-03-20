وزير الزراعة: معرض دائم لتسويق المنتجات بحديقة الأورمان

كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بالوزارة، بإنشاء معرض ومنفذ دائم لكافة منتجات وزارة الزراعة، يشمل المنتجات التى تنتجها الوزارة بقطاعاتها وإدارتها المختلفة من مواد غذائية وأطعمة ومنسوجات وتقاوى وبذور محسنة وأعمال خشبية وخزفية ويدوية والتى تنتجها السيدات الريفيات.

وأشار وزير الزراعة، أن ذلك المعرض يمكن إنشاؤه بالمتحف الزراعى أو بحديقة الأورمان، لتسويق منتجات الوزارة وأعمال السيدات الريفيات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال تفقده معرض القاهرة الدولى أمس الأربعاء بأرض المعارض الدولية، والذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار، وهو الذى يعد ملتقى للمنتجين من القطاعين للحكومى والخاص.

وقال أبو حديد عبر بيان "الوزارة"، إنه تم تخصيص 300 متر لوزارة الزراعة بالمعرض، وتم توزيعها على 28 مؤسسة ومعهد، وأن كل قطاع ساهم بعرض منتجاته، لنشر أعمال وزارة الزراعة، وحتى يصل للمزارع والجماهير، وعرض ما تقدمه إدارات الزراعة فى المجال الزراعى.

وكلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الإنتاج باستمرار دعم منافذ بيع المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، ودعم فتح منافذ بيع المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلى، ودعم فتح منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة فى كافة المحافظات وخاصة المناطق النائية.

وأكد "الوزير" على ضرورة نشر كافة معدات الحصاد الآلى فى قرى مصر بأسعار مناسبة، لضمان حصول المزارع على أعلى عائد من خلال تقليل الفاقد، وتوفير الوقت والجهد فى الحصاد اليدوى، بالإضافة إلى التعامل الفورى مع مشكلات الرى بالتنسيق مع مديريات الزراعة ووزارة الرى وحل المشكلات ميدانياً، وتحليل المياه لقياس شبه الملوحة وكافة القناطر الأخرى فى الحقل واعطاء المزارع النتيجة والتوصيات، وأن يقوم الإرشاد الزراعى بتنفيذ التوصيات مع المزارع.

وأعطى وزير الزراعة، تعليماته للمراكز البحثية، بالمرور الميدانى وحل المشكلات ودعم الأبحاث العلمية ذات المردود الإيجابى مع الإنتاج وتنفيذها، وتوفير كافة احتياجات الباحثين، وأن يتم توفير الشتلات والتقاوى المعتمدة للمزارعين والمرور الدائم على الزراعات البستانية وفتح منافذ بيع للشتلات المنتجة من الوزارة.

كما أكد على تعميق دور الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى فى التنمية الريفية بكافة أنحاء الجمهورية، ودعم المناطق النائية وخاصة حلايب وشلاتين.

وقال أبو حديد "أشعر بالفخر كلما رأيت إنتاج وزارة الزراعة، بالرغم أن مراكز البحوث وقطاعات الوزارة، ميزانيتها محدودة، إلا أنها تعمل بكفاءه ملحوظة جداً وجهد ضخم".

وأضاف أبو حديد أن الدستور المصرى الجديد منع تصدير المواد الخام، وأنه يجب العمل على إنشاء صناعات قادرة على إضافة قيمة للمنتج المصرى حتى نستطيع تصدير القطن المصرى فى صورة صناعات، وخاصة وأنه لازال يتمتع بجودة عالية، وتسويق الصناعات المصرية بالأسواق العالمية، وتلبية حاجة الفلاح ورفع مستوى معيشته بزيادة دخله.

وأوضح، أنه تم إنشاء 1200 حقل إرشادى لمحصول الأرز فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى400 حقل قطن لأول مرة، و500 حقل من الذرة الصفراء، مضيفاً أن هناك 90 مركزا للتنمية الريفية تابعة للإرشاد الزراعى والبساتين، تنتج منتجات عديدة.

وأكد أبو حديد على اهتمام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة فتح منفذ لقطاع الإنتاج فى مشروع ابنى بيتك، وذلك لتخفيف العبء لساكنى المنطقة، وأنه جار التنسيق مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر للانتهاء من إنشائه.

وكلف وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء، بتطوير الأنشطة الخاصة بالتصنيع الزراعى فى محطة بحوث سيوة، وذلك لتنمية المنطقة، وزيادة دخول أهالى سيوة، وعلاج كافة المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية والتى تواجه واحة سيوة، وإدخال الأصناف والأنواع النباتية المتأقلمة للظروف البيئية بالواحة، وتقديم الخدمات الإرشادية والأنشطة الإنتاجية وتقديم نماذج إرشادية لعدة أصناف من الزيتون ونخيل البلح نصف الجاف المتأقلم لظروف الواحة.