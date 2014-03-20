“الفاو” تعلن رسميًا فوز الإمارات بجائزة تدعيم أركان الأمن الغذائي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة “فاو” ، رسميا من مقرها فى روما ، فوز دولة الإمارات العربية المتحدة من بين 17 دولة في العالم النامي ، حيث نجحت في إحتواء معدلات إنتشار نقص التغذية دون خمسة بالمائة ، خلال الفترة من عامي (1990 – 2013) .

وأكدت “الفاو” في بيان صحفي صادر اليوم “الخميس” ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، بذلت جهودا ناجحة في معالجة الآثار السلبية ، لتغير الظروف الإقتصادية والإجتماعية ، على صعيد الأمن الغذائي لديها.

وفى سياق متصل ، قدم المدير العام للمنظمة جوزيه جرازيانو دا سيلفا ، شهادة التقدير إلى كلا من ، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي ، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، في حفل لتكريم الفائزين خلال الدورة السادسة ، لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لدى إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس.

أ ش أ