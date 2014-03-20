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طلعت زكريا: ” ابني يعاني من الفراغ وحذرته من صديق السوء”

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طلعت زكريا: ” ابني يعاني من الفراغ وحذرته من صديق السوء” طلعت زكريا: ” ابني يعاني من الفراغ وحذرته من صديق السوء”

قال الفنان طلعت زكريا  إن نجله مثله مثل أي مواطن ولو ثبت أنه أخطأ فأنا أول الداعين إلي معاقبته بالقانون ولن أتدخل اطلاقا في قضيته.

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA : “ابني متربي كويس وأنا حذرته كتير من صاحبه ده” وأرجع ذلك إلي حالة الفراغ التي يعاني منها نجله.

وأكد أنه يتمني من الله أن يكون مظلوما وعندما يخرج سأربيه بنفسي مرة أخري

كانت نيابة أول أكتوبر قد بدأت  برئاسة المستشار عمرو مخلوف التحقيق مع نجل الفنان طلعت زكريا وصديق له وفتاتين كانوا بصحبة الأول داخل سيارته بتهمه تعاطى المخدرات، وذلك بعد أن تم ضبطهم بحوزتهم سجائر حشيش وزجاجات خمور فى نطاق دائرة قسم أول أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم حجزهم لإجراء الفحوصات لاتخاذ قرار بشأنهم .

 

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