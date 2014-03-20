سفير مصر بالأردن :خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين

أعلن السفير خالد ثروت ، سفير مصر لدى الأردن ، أنه تم الإتفاق مع غرفة تجارة عمان اليوم الخميس ، على وضع خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجانبين ، فضلا عن التنسيق والإعداد لإقامة المعارض والمؤتمرات الإستثمارية.

وقال السفير ثروت ، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، عقب لقائه اليوم مع عيسى حيدر مراد ، رئيس غرفة تجارة عمان ، إنه الإتفاق كذلك على التعاون بين البلدين من أجل تذليل كافة الصعوبات التى تواجه حركة التبادل التجاري بينهما ، وتفعيل وتيرة الزيارات المتبادلة.

> وأكد السفير المصري ، خلال اللقاء ، على ضرورة زيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين ، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما ، منوها بأن حجم الإستثمارات المصرية في الأردن ، تبلغ حوالى 308 ملايين دولار ، مقابل ما يقرب من 500 مليون دولار إستثمارات أردنية في مصر خاصة فى مجال الخدمات.

> أ ش أ