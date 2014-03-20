أخبار عاجلة

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟ -
كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفير مصر بالأردن :خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين

Google+ Print
سفير مصر بالأردن :خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين سفير مصر بالأردن :خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين

أعلن السفير خالد ثروت ، سفير لدى الأردن ، أنه تم الإتفاق مع غرفة تجارة عمان اليوم الخميس ، على وضع خطة عمل لتفعيل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الجانبين ، فضلا عن التنسيق والإعداد لإقامة المعارض والمؤتمرات الإستثمارية.

وقال السفير ثروت ، في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ، عقب لقائه اليوم مع عيسى حيدر مراد ، رئيس غرفة تجارة عمان ، إنه الإتفاق كذلك على التعاون بين البلدين من أجل تذليل كافة الصعوبات التى تواجه حركة التبادل التجاري بينهما ، وتفعيل وتيرة الزيارات المتبادلة.
> وأكد السفير المصري ، خلال اللقاء ، على ضرورة زيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين ، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما ، منوها بأن حجم الإستثمارات المصرية في الأردن ، تبلغ حوالى 308 ملايين دولار ، مقابل ما يقرب من 500 مليون دولار إستثمارات أردنية في مصر خاصة فى مجال الخدمات.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»