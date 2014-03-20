المتحدث العسكرى : القبض على 38 من العناصر المشتبه بهم وتدمير 20 نفقاً بشمال سيناء

أعلن المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد على، عن القبض على 38 من العناصر المشتبه بهم وتدمير 20 نفقاً بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكرى، عبر بيان نشره على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، أنه تمكنت قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة على مدار يومى ” 20،19 مارس ” من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق [ " الشلاق – بئر لحفن - المحاجر – الطويل – العبور " بالعريش – "حي الكوثر – المقاطعة "بالشيخ زويد – "جوزأبورعد – المهدية " رفح ] وأسفرت تلك المداهمات عن [ إلقاء القبض على "38"فرد من العناصر الإرهابية المشتبه بهم وجارى فحصهم أمنيا – تدمير "20" نفق برفح – حرق "83" عشه والتي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة – حرق وتدمير "23"دراجة بخاريه و"6"عربة أنواع بدون لوحات معدنية أو أوراق – حرق وتدمير خزان سولار سعة "7" طن معده للتهريب – ضبط "2" لوحة معدنية مزورة ...إلى جانب ضبط عدد"114" مخالفة مرورية ].