فتح: أبو مازن يزور القاهرة قريبًا للقاء عدلى منصور والمشير السيسى

قال أحمد عساف، الناطق باسم حركة فتح الفلسطينية, إن الرئيس محمود عباس أبو مازن، سيقوم بزيارة قريبة جدًا إلى القاهرة، للقاء نظيره المصرى عدلى منصور، ووزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسى.

وقال عساف، فى تصريحاتٍ لـ"بال برس" الفلسطينية, إن زيارة أبو مازن تأتى لإطلاع الجانب المصرى على آخر التطورات السياسية، وخاصة بعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مضيفًا "الرئيس سيناقش مع المصريين التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكل القضايا التى تهم الطرفين".

ولفت الناطق باسم حركة فتح إلى أن القيادة الفلسطينية تلقت بالأمس عشرات الاتصالات من المسئولين المصريين على مستوى عال، للتأكيد على مساندة الشعب المصرى للشعب الفلسطينى وقيادته، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.