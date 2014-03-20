بالصور.. على جمعة يفتتح مشروع مزرعة مصر الخير للماشية بالوادى الجديد

افتتح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير يرافقه اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، وعدد من ممثلى المؤسسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة مزرعة مصر الخير للماشية بمدينة الخارجة.

وتم تسليم الدفعة الأولى من رءوس الماشية للمستحقين من الأسر، الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة بإجمالى 50 رأس ماشية، وذلك فى إطار البروتوكول الذى وقعته المحافظة مع مؤسسة مصر الخير لدعم القرى الفقيرة وتفعيل مشروع الإنتاج الحيوانى بقرى الوادى الجديد بما يحقق أكبر قدر من فرص العمل لشباب الخريجين والأسر الفقيرة.

فيما أكد جمعة ضرورة المضى قدما، لتحقيق خطة التنمية والتعمير، مضيفاً، "مؤسسة مصر الخير نجحت فى تحقيق خطة تنمية متكاملة، فى الوقت الذى رفع فيه غيرنا راية القتل والتخريب"، مستدركا، "خطتنا فى التعمير ستكون حجة عليهم، فى الآخرة وحجة على هؤلاء الذين يقتلون ويخربون ويدمرون ويعيثون فى الأرض فسادا".

> وفى هذا السياق، أشاد اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد، بمستوى النظافة بالمؤسسة والعمل بها، مبديا سعادته بنجاح المؤسسة على أرض الوادى الجديد، ووعد بتقديم كافة الدعم اللازم لها لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ يرافقه المفتى السابق، إحدى القرى الفقيرة بالمحافظ، وذلك مشاهدة إحدى الأراضى المنزرعة بالقمح، حيث يوجد بالقرية قرابة 50 فدانا مجمعة منزرعة بالقمح بالقرية.

وقدم اللواء محمود خليفة الشكر لمن مد يده ليساعد المحتاج، ويبنى ويعمر ويخطط للتنمية، وواصل "مؤسسة مصر الخير رفعت راية التعمير.. فكان نصيبها الشكر من الله ومن الناس"، مؤكدا أن المحافظة تسعى حاليا لإنشاء عدد من الشركات الخاصة بتصنيع اللحوم والأعلاف والصناعات المكملة، مثل صناعة الجلود، وغيرها من المشروعات الصناعية ذات العائدات المرتفعة بحيث يؤتى المشروع ثماره.

ولفت المحافظ إلى أن مزرعة أرض الخير تقع على مساحة 16.5 فدان، وأنه سوف يتم عمل توسعة بها لخدمة الفقراء وعلى الشباب والمرأة .