"معهد ناصر": نسبة الإضراب 20% فى العيادات الخارجية

قال الدكتور تامر ممدوح الملاحى، مدير الخدمات الطبية الخارجية، بمستشفى معهد ناصر، إن إضراب اليوم كان بـ5 عيادات فقط، ونسبة الإضراب لا تتعدى الــ20.%، و80% من العيادات الخارجية تعمل بشكل منتظم، وننتظر الجمعية العمومية يوم 28 من مارس الجارى.

وأضاف أنه تم فتح المستشفى، اليوم الخميس، أمام المرضى لصرف العلاج الشهرى، كما أعلنت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية فتح المستشفيات المشاركة فى الإضراب، اليوم الخميس، للمرضى، لصرف العلاج على نفقة الدولة والعلاج الشهرى.

وأشار "الملاحى" إلى أنه تم احتواء أزمة موظفى المستشفى منذ أربعة أيام.