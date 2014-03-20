سان جيرمان يرصد مليون يورو لكل لاعب في حال الفوز بدوري الأبطال

إفي - ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن الملاك القطريين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يعتزمون دفع مكافأة قدرها مليون يورو لكل لاعب إذا توج الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا، ما يمثل أكبر مكافأة في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن مبلغ المكافأة يعد ضعف المبلغ الذي سيتقاضاه لاعبو ريال مدريد حال توجوا بلقبهم العاشر في البطولة الأوروبية الأهم، كما أنه يزيد بواقع 400 ألف يورو عن المبلغ الذي تلقاه اللاعبون الدوليون الإسبان لفوزهم بمونديال جنوب أفريقيا 2010 ، والتي تعد حتى الآن أكبر مكافأة يحصل عليها لاعبون مقابل تحقيق لقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان من تفاوض على المكافأة مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، كوسيلة لتحفيز اللاعبين على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتعد المكافأة تحفيزا على تحقيق هذا الهدف وتتجاوز بقدر كبير مبلغ الـ240 ألف يورو الذي دفعه النادي العام الماضي لبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال، والذي أضيفت عليه 450 ألف يورو للفوز بالدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 1994.

يشار إلى أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش منح 450 ألف يورو للاعبي تشيلسي كمكافأة على الفوز بدوري أبطال أوروبا 2012 ، والعام الماضي كافأ بايرن ميونخ لاعبيه بـ800 ألف يورو على ثلاثية دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا.