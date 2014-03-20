مويس : مانشستر يونايتد قادر على تحقيق المجد فى دوري الأبطال

أ ش أ - بعد الفوز الذي حققه مانشستر يونايتد على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف دون رد، قال ديفيد مويس مدرب مانشستر يونايتد ان لاعبي فريقه قادرون على أن يبهروا أوروبا وان يفوزوا ببطولة دوري الابطال.

وقد استطاع النجم الهولندي روبين فان بيرسي بأهدافه الثلاثة التي أحرزها فى مرمى اولمبياكوس ان يخرج المان يونايتد – ولو بصورة مؤقتة – من كبوته الكبيرة ليعوض الفريق هزيمته 2-0 فى مباراة الذهاب ويصعد الى دور الثمانية فى ليلة لن تنساها جماهير الاولد ترافورد لفترة طويلة .

وقال مويس وقد بدت عليه امارات السعادة الشديدة " لقد ادينا فى مباراة الليلة بصورة لم يشهدها الاولد ترافورد كثيرا هذا الموسم ، ولكننى آمل فى ان نستمر بالاداء بنفس هذه الصورة والروح خلال الفترة القادمة " .

وردا على سؤال حول ما اذا كان مانشستر يونايتد المتعثر بشدة فى الموسم الحالى فى البرمير ليج سيكون قادرا على تكرار ما فعله ليفربول عام 2005 وتشيلسى فى 2012 عندما برزا كحصانين اسودين واصبحا ملوكا لاوروبا متقدمين على فرق كبيرة اخرى مثل بايرن ميونخ وبروسيا دورتمند وباريس سان جيرمان ، قال مويس " اننى آمل فى ذلك بطبيعة الحال ، كما اننى اتصور على ان قادرون على ان نفعلها حقا " .

ثم اضاف قائلا " اذا لعبنا بقدراتنا الحقيقية، وهو امر اعترف بأنه لم يحدث كثيرا حتى الان فإننا سنكون قادرين على التغلب على اى فريق " .