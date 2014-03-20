مهاجم نانت ينتقل إلى لاتسيو

أ ش أ - اعلن فيليب ديورديفيتش مهاجم نادى نانت الفرنسى انه سوف ينتقل الى لاتسيو مع انتهاء عقده مع ناديه فى نهاية الموسم الحالي .

وأكد اللاعب الصربي الذي يبلغ من العمر 26 عاما أنه سوف ينتقل الى النادي الايطالي في صفقة انتقال حر وقال " انني سوف أكون لاعبا فى لاتسيو بدءا من الموسم القادم " .

وقال ديورديفيتش فى لقطات فيديو مصورة عرضها نادى لاتسيو على موقعه على شبكة الانترنت " اننى متحمس للغاية لاننى سوف العب لهذا النادى العريق وآمل فى ان اكون عند حسن ظن جماهيره ".

وكان ديورديفيتش قد انضم الى نانت قادما من رد ستار بلجراد فى عام 2008 كما انه شارك فى تسع مبارايات مع المنتخب القومى لصربيا احرز خلالها اربعة اهداف .