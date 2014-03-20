بالفيديو - أبرز 5 لقطات من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يستعرض FilGoal.com أبرز 5 لقطات من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد نهاية جولتي الذهاب والإياب يوم الأربعاء.

1 - فابيانسكي وتصدي مزدوج

تصدى فابيانسكي حارس أرسنال لضربة جزاء احتسبت على فريقه في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ بطريقة رائعة بعد أن ارتطمت بقدمه لتقف على خط المرمى ليطير مجددا البولندي ويخرج الكرة قبل أن يتابعها مولر داخل الشباك.

الغريب أن بايرن ميونيخ أهدر ضربة جزاء أيضا في مباراة الذهاب أمام فابيانسكي الذي عوض طرد مواطنه تشيزني ولكن ألابا سدد الكرة في القائم.



>Bayern Munich - Arsenal # Fabianski Crazy Save by musicnetworkkosovo

2 - إصابة خيسي

بعد الأداء الرائع الذي قدمه الشاب خيسي رودريجز جناح ريال مدريد هذا الموسم لم يكتمل الأمر بالشكل الصحيح بعد تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي أمام شالكه في مباراة الإياب ستبعده عن الملاعب لـ6 أشهر.



>Jese Rodriguez Serious injury Real Madrid vs... by PATAGOS

3 - فالنسيا يلعب بعين واحدة 80 دقيقة

إصابة تعرض لها الإكوادوري فالنسيا في بداية مباراة مانشستر يونايتد وأولمبياكوس في عينه اليسرى ليضطر اللاعب ليكمل المباراة بعين واحدة فقط.

4 - ميسي يدافع بشكل رائع

ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة والذي دوما ما يكسر الأرقام القياسية في الثلث الهجومي قام بشكل رائع بافتكاك الكرة من مواطنه أجويرو الذي فشل كل المدافعين الذين واجهوه هذا الموسم في منعه بعد أن عاد ميسي حتى منطقة جزاء فريقه.



>messi city by allasfcb

5 - استقبال الفاتحين لدروجبا في ستامفورد بريدج

عاد الفيل دروجبا مرة أخرى لستامفورد بريدج ولكن هذه المرة مع جالاتا سراي ليستقبله جمهور تشيلسي استقبال الفاتحين، لم لا وهو الهداف التاريخي للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا كما أنه صاحب الفضل الأكبر في تحقيق البطولة الأوروبية الأكبر الوحيدة في تاريخ النادي اللندني.