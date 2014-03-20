أرسنال يتطلع لضم لاعب إيفواري لتعويض سانيا

في الوقت الذى تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل بكارى سانيا مع أرسنال، بدأ المسئولون فى استاد الامارات فى السعى من اجل ايجاد بدائل لتعويض الغياب المحتمل للمدافع المخضرم .

وافادت تقارير صحفية بأن مسئولي المدفعجية يبحثون حاليا امكانية التعاقد مع اللاعب الايفوراى الشاب سيرجى اورير لاعب نادى تولوز الفرنسى كى يكون بديلا لسانيا فى حالة رحيله بالفعل عن النادى .

وقالت التقارير ان فريقا من الكشافين التابعين للأرسنال عمدوا الى متابعة اداء اورير الذى يبلغ من العمر 21 عاما خلال الاشهر القليلة الماضية وانه يتم الان بالفعل دراسة التقدم بعرض لشرائه الصيف القادم .

وكانت بعض الانباء قد ذكرت فى يناير الماضى ان اورير سوف ينتقل للأرسنال مقابل سبعة ملايين جنيه استرلينى غير ان اللاعب نفسه نفى ذلك فى تغريدة نشرها على موقع تويتر غير انه قام بوضع صورة له وهو يرتدى قميص المدفعجية معترفا بأنه كان من مشجعى النادى فى مستهل فترة صباه .