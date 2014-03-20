محمد بن راشد يعتمد تعيين مدراء تنفيذيين جدد لمستشفيات هيئة الصحة بدبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعيين كل من الدكتورة علياء سيف فارس المزروعي مديرة تنفيذية لمستشفى راشد والدكتور عبدالرحمن محمد صالح عبدالله الجسمي مديرا تنفيذيا لمستشفى دبي والدكتورة منى عبدالرزاق محمد علي تهلك مديرة تنفيذية لمستشفى لطيفة والدكتورة موزة سالم عجيف الزعابي مديرة تنفيذية لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي وفق منهج عمل ورؤية ثاقبة للإحتياجات المستقبلية لمدينة دبي التي تتخذ من تطوير القطاع الصحي في الإمارة إحدى الركائز الأساسية لها لا سيما أن ما تقدمه هيئة الصحة بدبي من خدمات يلمسها كل من يعيش في دبي أو تطأ قدماه هذه الأرض الطيبة ..مؤكدا أن رؤية سموه وتوجيهاته لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أفضل النماذج وبأعلى المعايير تهدف إلى المضي قدما نحو إسعاد الناس وتحقيقا لسر من أسرار دبي المتمثلة في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " دبي تبهر العالم".

وأضاف ان الأوامر السامية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعيين المدراء التنفيذيين الجدد للمستشفيات الحكومية التابعة لهيئة الصحة بدبي تأتي استكمالا لنهج سموه في الاعتماد على أبناء الوطن وثقته في الكوادر الوطنية لقيادة دفة صحة المستقبل وحرصه الدائم على الإستثمار في الإنسان الإماراتي.

وأوضح مدير عام هيئة الصحة بدبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمدراء الجدد لمستشفيات هيئة الصحة بدبي في هذه المرحلة الهامة يدعم خطط الهيئة وبرامجها المستقبلية للنهوض بخدماتها وفق أفضل ما توصل له العالم في علم الإدارة الطبية وسعيها في خلق نموذج متميز في الإدارة الصحية الحديثة تعتمد الخدمات ذات طابع الخمس نجوم تخفيفا لآلام المرضى وتسهيلا لإجراءات المتعاملين .

وتمنى المهندس الميدور للمدراء الجدد الذين استثمرت فيهم الهيئة في العديد من البرامج التدريبية في مجال الإدارة الصحية الحديثة وفق برامج قادة صحة المستقبل التوفيق في مهامهم الجديدة وأن يضعوا نصب أعينهم منهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إسعاد الناس.

وتحمل الدكتورة علياء سيف فارس المزروعي المدير التنفيذي لمستشفى راشد شهادة الدكتوراه من جامعة جنيف في الطب والجراحة تخصص سرطان البنكرياس والمثانة من الجامعة الأوربية وتخصص نقل وزراعة البنكرياس من جامعة جلاسكو بإسكتلندا وتخصصا في جراحة الجهاز الهضمي بالمناظير حيث شغلت منذ إلتحاقها بهيئة بمستشفى راشد منصب إستشارية جراحة وعضوية العديد من اللجان الطبية.

والدكتور عبد الرحمن محمد صالح عبدالله الجسمي حاصل على البورد الألماني في أمراض الدم والأورام من جامعة دوسلدورف بألمانيا والبورد الألماني في طب الاطفال من جامعة بون بألمانيا 1996 وعضو بالجمعية الأميركية لأطباء أمراض دم وأورام الأطفال وعضو في مجموعة أطباء أورام الأطفال البريطانية وكان يشغل منصب رئيس قسم أمراض دم وأورام الأطفال بمستشفى دبي.

وتعد الدكتورة منى تهلك أول طبيبة إماراتية متخصصة في أمراض النساء والولادة من قبل مستشفى جونزهوبكنز بالولايات المتحدة وحاصلة على المركز الأول في علم الأمراض من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا وتحمل البورد الأميركي في أمراض النساء والولادة حيث تخصصت في أمراض النساء والولادة في المملكة المتحدة ثم عملت إستشارية أمراض نساء في الولادة بالولايات المتحدة الامريكية حتى عام 2006 حيث عادت للعمل بالهيئة كإستشارية امراض نساء والولادة في مستشفى لطيفة .

وتخصصت الدكتورة موزة سالم عجيف الزعابي إستشارية طب أطفال في طب أعصاب الأطفال من بريطانيا وحاصلة على ماجستير في الإدارة الطبية وتشغل حاليا رئاسة برنامج البورد العربي للأطفال كما أنها إحدى أعضاء فريق عمل "رؤية 2021 للصحة".

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